Usa. La Camera pronta a vietare l’app cinese Tik Tok, è una minaccia alla sicurezza nazionale

I suoi sostenitori sostengono che sia sbagliato definire la legislazione un divieto assoluto. Soprannominato Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, il disegno di legge creerebbe un processo per il presidente – attraverso l’FBI e le agenzie di intelligence – per designare alcune applicazioni di social media sotto il controllo di avversari stranieri, come Cina, Russia, Iran e Corea del Nord. , come minacce alla sicurezza nazionale.

Una volta considerata a rischio, l’app verrebbe bandita dagli app store online e dai servizi di web hosting a meno che non interrompa i legami con entità sotto il controllo dell’avversario straniero entro 180 giorni dalla designazione. Ciò significa che TikTok, che secondo il direttore dell’FBI Christopher Wray rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale, potrebbe essere messo al bando a meno che ByteDance non agisca rapidamente per cederlo.

“Quello che cerchiamo è la separazione di TikTok dalla sua società madre, ByteDance, e per estensione da CCP”, ha detto l’autore del disegno di legge, il deputato Mike Gallagher, R-Wis., presidente del comitato ristretto che indaga sul Partito Comunista Cinese. Martedì ha lasciato un briefing riservato a tutta la Camera sui pericoli di TikTok. “E in quel mondo, gli utenti di TikTok possono continuare a utilizzare la piattaforma. In effetti, penso che consentirebbe un’esperienza utente migliore”.

I legislatori e i funzionari dell’intelligence statunitensi temono che il governo cinese possa utilizzare TikTok per accedere ai dati personali dei suoi milioni di utenti e utilizzare algoritmi per mostrare loro video che potrebbero influenzare le loro opinioni, anche nelle prossime elezioni presidenziali. Testimoniando davanti al Congresso un anno fa, il CEO di TikTok, Shou Zi Chew, ha negato che il governo cinese controlli l’app e ha respinto le insinuazioni secondo cui la Cina avrebbe accesso ai dati degli utenti statunitensi.