Usa. La Camera approva disegno di legge per costringere ByteDance a cedere l’app o rischia il divieto

AgenPress – La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato a stragrande maggioranza un disegno di legge che darebbe al proprietario cinese di TikTok, ByteDance, circa sei mesi per cedere le attività statunitensi dell’app per brevi video, o affrontare un divieto, nella più grave minaccia all’app dall’amministrazione Trump.

Il disegno di legge vieterebbe TikTok dagli app store statunitensi a meno che la piattaforma di social media – utilizzata da circa 170 milioni di americani – non venga scorporata dalla sua società madre cinese, ByteDance. Non è ancora chiaro quale sarà il futuro del disegno di legge al Senato. Il voto della Camera è stato di 352 a 65, con 50 democratici e 15 repubblicani che hanno votato all’opposizione.

Il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer ha detto che il Senato esaminerà la legislazione.

La presidente della commissione Commercio del Senato, Maria Cantwell, che svolgerà un ruolo importante nella prossima mossa del Senato, ha detto che vuole una legislazione “che possa reggere in tribunale” e sta considerando un disegno di legge separato, ma non è sicura di quale sarà il prossimo passo.

“Si tratta di una questione critica per la sicurezza nazionale. Il Senato deve accoglierla e approvarla”, ha affermato il repubblicano n. 2 della Camera Steve Scalise sulla piattaforma di social media X.

La misura è l’ultima di una serie di mosse di Washington per rispondere alle preoccupazioni di sicurezza nazionale degli Stati Uniti nei confronti della Cina, dai veicoli connessi ai chip avanzati di intelligenza artificiale alle gru nei porti statunitensi .

“Questo processo è stato segreto e il disegno di legge è stato bloccato per un motivo: è un divieto”, ha detto un portavoce di TikTok dopo il voto, aggiungendo che speravano che il Senato “considerasse i fatti, ascolti i propri elettori”, quando esaminerà il disegno di legge.

Il voto arriva poco più di una settimana da quando il disegno di legge è stato proposto al termine di un’udienza pubblica con poco dibattito, e dopo che l’azione al Congresso era in fase di stallo per più di un anno . Il mese scorso, la campagna per la rielezione del presidente Joe Biden si è unita a TikTok , suscitando la speranza tra i funzionari di TikTok che quest’anno la legislazione fosse improbabile.