Usa 2024. Trump, sospenderò gli aiuti all’Ucraina. L’Europa dovrebbe pagare di più per il conflitto

AgenPress – Dopo che il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha affermato in una recente intervista che l’ex presidente Donald Trump gli aveva detto che avrebbe sospeso gli aiuti militari statunitensi all’Ucraina per porre fine al conflitto con la Russia, lo staff raddoppia i precedenti commenti di Trump secondo cui altri paesi dovrebbero pagare di più il costo della guerra Russia-Ucraina.

“Il presidente Trump ha ripetutamente affermato che una priorità assoluta nel suo secondo mandato sarà quella di negoziare rapidamente la fine della guerra tra Russia e Ucraina”, ha detto in una dichiarazione il direttore delle comunicazioni della campagna di Trump, Steven Cheung, quando gli è stato chiesto delle osservazioni di Orbán sull’argomento.

“Inoltre, il presidente Trump ritiene che le nazioni europee dovrebbero pagare di più il costo del conflitto, poiché gli Stati Uniti hanno pagato molto di più, il che non è giusto nei confronti dei nostri contribuenti”, ha continuato Cheung, aggiungendo che la guerra tra Russia e Ucraina avrebbe non è mai successo sotto la presidenza Trump.

L’ultima dichiarazione elettorale arriva dopo che venerdì scorso Trump ha ospitato Orbán nel suo club di Mar-a-Lago, dove ha ripetutamente elogiato il leader ungherese – in gran parte considerato a livello globale come un autoritario – definendolo una “figura non controversa”.

Dopo l’incontro, Orbán ha detto ai media statali ungheresi che Trump gli aveva detto che “non avrebbe dato un centesimo nella guerra Ucraina-Russia… Pertanto, la guerra finirà, perché è ovvio che l’Ucraina non può reggersi con le proprie gambe. “

Durante la campagna elettorale, Trump è stato ambiguo sulla questione dei finanziamenti all’Ucraina, insistendo semplicemente sul fatto che metterà immediatamente fine alla guerra Russia-Ucraina se tornasse alla Casa Bianca, senza spiegare esattamente come lo farebbe.

Ad un certo punto dell’anno scorso, tuttavia, Trump ha esortato il Congresso a smettere di finanziare l’Ucraina fino a quando la famiglia Biden non fosse stata indagata.

Il piano di Trump di tagliare i finanziamenti all’Ucraina e la spinta della sua campagna per convincere gli alleati degli Stati Uniti ad aumentare le loro spese per la difesa arrivano anche sulla scia della recente reazione che Trump ha dovuto affrontare per aver affermato che non avrebbe protetto una nazione della NATO che non ha contribuito con fondi sufficienti per la difesa. e, invece, “incoraggerebbe” la Russia ” a fare quello che diavolo vogliono “.

“Non paghi, non ottieni alcuna protezione. È molto semplice”, ha detto Trump durante un evento elettorale a Conway, nella Carolina del Sud, il mese scorso.

In risposta alla reazione negativa ai recenti commenti di Trump sulla NATO , il mese scorso il suo portavoce ha rilasciato una dichiarazione in cui si scagliava contro “i democratici e i raccoglitori di perle dei media”.

“Il presidente Trump ha convinto i nostri alleati ad aumentare la spesa della NATO chiedendo loro di pagare, ma Joe Biden è tornato a lasciare che si approfittino dei contribuenti americani”, ha detto il portavoce. “Quando non paghi le spese per la difesa non puoi essere sorpreso di avere più guerre.”

Il primo ministro Orbán ha sostenuto quella che definisce una “democrazia illiberale” e ha lavorato per smantellare il sistema politico del paese per governare per decreto e garantire la continuità del potere.

È stato anche criticato per aver inveito contro gli immigrati e le coppie dello stesso sesso e per aver sostenuto che i paesi dovrebbero preservare le radici cristiane. In passato, Orbán avrebbe affermato di voler impedire all’Ungheria di diventare una società “di razza mista”.

I critici di Trump affermano che la sua stretta associazione con Orbán è un ottimo esempio di come l’ex presidente abbia abbracciato leader autocratici che hanno spinto per un cambiamento rispetto alle norme democratiche, insieme a Kim Jong Un della Corea del Nord e al presidente russo Vladimir Putin.

“Ho avuto un ottimo rapporto con lui”, aveva detto in precedenza Trump del suo rapporto con Putin durante un’intervista con Kristen Welker di NBC News l’anno scorso, aggiungendo allo stesso tempo di essere stato duro con Putin. “Eppure nessuno è stato più duro di me con la Russia. Ho fermato Nord Stream II… Biden è arrivato e l’ha approvato. Non c’era nessuno più duro di me con la Russia. Eppure andavo d’accordo con Putin.”