Russia. Il dittatore Putin contro le milizie pro-Kiev. Tentano di ostacolare le imminenti elezioni

AgenPress – “Il dittatore russo Vladimir Putin ha affermato che l’incursione in Russia da parte di gruppi armati russi anti-Cremlino il 12 marzo è stata “un tentativo di interrompere” le imminenti elezioni presidenziali nel paese”.

E’ quanto scrive di Kateryna Denisova di kyivindependent.

“Secondo quanto riferito, la Legione della Libertà di Russia, il Battaglione Siberiano e il Corpo dei Volontari russi hanno attraversato il confine con gli oblast russi di Belgorod e Kursk dall’Ucraina il 12 marzo per condurre operazioni di combattimento, che sono continuate il giorno successivo. Le unità affermavano di aver preso sotto controllo il villaggio di Tyotkino Kursk Oblast.

Secondo l’intelligence militare ucraina , le unità sono composte da cittadini russi che agiscono come parte delle “forze di sicurezza e difesa” dell’Ucraina.

Putin ha affermato che l’obiettivo della svolta riportata era “ottenere una carta vincente per lo scambio di territori in possibili negoziati” e creare un “effetto informativo”.

“Non ho dubbi che lo scopo principale sia, se non interrompere le elezioni presidenziali in Russia, almeno interferire in qualche modo con il normale processo di espressione della volontà dei cittadini”, ha detto Putin in un’intervista all’agenzia di stampa russa controllata dallo Stato. RIA Novosti e il canale televisivo Russia-1.

Il battaglione siberiano ha esortato i russi attraverso i social media a ignorare le elezioni presidenziali russe , che si terranno dal 15 al 17 marzo, definendo le schede elettorali e i seggi elettorali “finzione”.

La Russia ha tenuto un voto truccato nel 2020 per approvare gli emendamenti costituzionali che consentono a Putin di candidarsi per altri due mandati presidenziali dopo la scadenza di quello attuale nel 2024. Si prevede che Putin vincerà le elezioni e si assicurerà un quinto mandato.

Putin ha anche affermato che lo sfondamento delle unità nel territorio russo è avvenuto “tra i fallimenti dell’Ucraina” sul campo di battaglia.

L’Ucraina è stata costretta a ritirarsi da Avdiivka , una città chiave in prima linea nell’oblast di Donetsk, il 17 febbraio e da altri villaggi vicini settimane dopo . La Russia sta intensificando le azioni offensive sul fronte mentre le forze armate ucraine si trovano ad affrontare una grave carenza di munizioni a causa dei ritardi negli aiuti statunitensi.

Il presidente Volodymyr Zelenskyj ha dichiarato l’11 marzo all’emittente francese BFMTV che la situazione in prima linea “è migliore di quanto non sia stata negli ultimi mesi”.