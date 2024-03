Renzi: “Su Consip hanno assolto i miei amici che si ritrovano con la vita rovinata”

AgenPress. La sentenza CONSIP ha assolto tutti i miei amici (e mio padre, ancora una volta assolto dopo anni di fango) dicendo che IL FATTO NON SUSSISTE. Lo scandalo Consip è stato una montatura mediatica per massacrarci sette anni in tutti i talk, ma il Fatto non sussiste. Non sussiste, è chiaro? SUSSISTE e INSISTE Il Fatto Quotidiano, il silenzio dei commentatori, la mediocrità impaurita di tanti colleghi politici che sono stati in silenzio per la paura.

Ma la vicenda CONSIP non esiste, non era uno scandalo. O meglio, scandaloso è stato solo ciò che ci hanno fatto. Non solo: su Consip hanno assolto i miei amici che si ritrovano con la vita rovinata. Ma hanno condannato due carabinieri che hanno mancato di rispetto ai propri doveri.

Soprattutto quello Scafarto che diceva alla PM Lucia Musti “dobbiamo arrivare a Renzi, dobbiamo arrestare Renzi” che poi come premio la destra ha nominato assessore alla legalità in un comune campano.