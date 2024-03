Georgia. Archiviati 6 capi di accusa a Trump. Per il giudice le “accuse non sufficientemente dettagliate”

AgenPress – Il giudice Scott McAfee della contea di Fulton ha annullato molteplici capi di imputazione contenuti nell’accusa di interferenza elettorale contro l’ex presidente Donald Trump e molti dei suoi coimputati.

McAfee ha ritenuto che sei dei capi di imputazione contro Trump e alcuni dei suoi coimputati , tra cui il suo ex capo dello staff Mark Meadows e l’avvocato Rudy Giuliani, mancavano di dettagli sufficienti. Il giudice ha lasciato aperta la possibilità che i pubblici ministeri potessero riarchiviare i conteggi.

“I sei capi di imputazione contengono tutti gli elementi essenziali dei crimini ma non forniscono dettagli sufficienti riguardo alla natura della loro commissione, vale a dire, il crimine sottostante richiesto. Non forniscono agli imputati informazioni sufficienti per preparare le loro difese in modo intelligente”.

Dei 13 capi d’imputazione affrontati da Trump, tre sono stati respinti per ordine del giudice. Trump ora deve affrontare 10 capi di imputazione nel caso.