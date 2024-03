Radicali Italiani: Fondi europei sbloccati per Ungheria, grave errore

AgenPress. La Commissione europea ha deciso di sbloccare più di 10 miliardi di fondi all’Ungheria, sotto ricatto del potere di veto. L’ennesimo trattamento di favore per il governo di Orban, illiberale e persistente violatore dello stato di diritto.

L’ennesima vittoria del metodo intergovernativo rispetto a quello federale, l’ennesima sconfitta di democrazia e diritti.

La commissione non può e non deve scendere a compromessi sui suoi valori fondanti dell’Unione Europea, come lo stato di diritto e i diritti umani, e non può cedere a chi non li rispetta.

Non possiamo e non dobbiamo usare i fondi europei come merce di scambio, finanziando paesi che attaccano apertamente le istituzioni comunitarie e il progetto politico che rappresentano.

La Commissione Europea non può e non deve chiudere un occhio dinanzi a chi da anni strizza l’occhio a regimi antidemocratici e antieuropei.

Proprio per questo, la commissione JURI del Parlamento europeo oggi ha votato in larghissima maggioranza per fare causa alla Commissione Europea.

Ora basta! Serve bloccare tutti i fondi a chi non ne ha diritto, superare il meccanismo dell’unanimità, e costruire una vera unione federale, paladina dello stato di diritto e impermeabile a beceri ricatti antieuropei. No ai compromessi sullo stato di diritto!

Lo dichiara in una nota Debora Striani-Giunta Radicali Italiani