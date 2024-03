Portogallo. Vince il centrodestra. Luís Montenegro invita l’opposizione a non ostacolarlo nel formare il governo

AgenPress – Il leader dell’Alleanza Democratica di centro-destra portoghese, che ha ottenuto la più stretta delle vittorie sui suoi rivali socialisti nelle elezioni generali anticipate di domenica , ha invitato i partiti di sinistra e di estrema destra a non ostacolarlo mentre tenta di formare un governo di minoranza.

L’Alleanza Democratica – una piattaforma elettorale composta dal grande partito socialdemocratico (PSD) e da due partiti conservatori più piccoli – è arrivata prima alle elezioni, conquistando 79 seggi su un’assemblea nazionale composta da 230 seggi.

Il partito socialista (PS), che ha governato il Portogallo negli ultimi otto anni, è arrivato secondo con 77 seggi, mentre il partito di estrema destra Chega ha goduto di un massiccio aumento di consensi e ha quadruplicato il suo numero di seggi da 12 a 48 per finire al terzo posto.

Confermando la sua vittoria, Luís Montenegro ha detto che il popolo portoghese si è espresso e ha chiesto “un cambio di governo e di politica”.

“La mia aspettativa è che PS e Chega non formino un’alleanza negativa per impedire il governo voluto dai portoghesi”.

Ha anche detto che, pur non aspettandosi che i socialisti “aderiscano alle proposte del nostro governo”, spera che “rispettino la volontà del popolo portoghese”.

Montenegro sta ora aspettando che il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, lo inviti formalmente a provare a formare un governo. I numeri, però, non sono a favore del PSD.

Ha ripetutamente escluso qualsiasi accordo con Chega, che desidera trarre il massimo vantaggio dal suo ottimo risultato di domenica. Durante la campagna elettorale, ha chiarito chiaramente che non ci sarebbe stato alcun accordo con il partito di estrema destra a causa di quelle che ha definito le opinioni “spesso xenofobe, razziste, populiste ed eccessivamente demagogiche” del suo leader, André Ventura. Ma si prevede che il leader del PSD subirà forti pressioni da parte di alcuni all’interno del suo stesso partito affinché raggiunga un accordo con Chega per garantire un governo di centrodestra.

Escludere qualsiasi patto con Chega significa che l’unico altro alleato dell’Alleanza Democratica sarebbe il piccolo partito di centrodestra Iniziativa Liberale, che ha ottenuto otto seggi. Ma anche questa partnership produrrebbe solo 87 seggi in totale – molto al di sotto della maggioranza dell’assemblea di 116 seggi. L’aritmetica significa che qualsiasi risultante governo di minoranza di centrodestra dipenderebbe fortemente dai voti di Chega per far passare la sua legislazione in parlamento.

Montenegro si è detto pienamente consapevole che “in molte occasioni l’attuazione del programma del governo dovrà passare attraverso il dialogo politico nell’assemblea della repubblica”, e ha chiesto a tutti i partiti politici di assumersi le proprie responsabilità, “a cominciare dal PS”.

Tuttavia, Ventura – un ex esperto di calcio che lasciò il PSD per fondare Chega cinque anni fa – sta ancora spingendo per un ruolo nel governo.

“Chega ha chiesto di diventare il fulcro del sistema politico e ha ottenuto questo risultato”, ha detto Ventura domenica sera. “Vogliamo dare al Portogallo un governo stabile”.

Le elezioni generali anticipate – le seconde in tre anni in Portogallo – sono state innescate dopo che il primo ministro socialista, António Costa, si è dimesso a novembre dopo che era stata avviata un’indagine su presunte illegalità nella gestione da parte della sua amministrazione di grandi progetti di investimenti verdi.

Costa – in carica dal 2015 e che ha ottenuto a sorpresa la maggioranza assoluta alle elezioni politiche del 2022 – non è stato accusato di alcun crimine. Ha detto che, pur avendo la coscienza pulita, sentiva di non avere altra scelta se non quella di dimettersi perché “i doveri di primo ministro non sono compatibili con alcun sospetto sulla mia integrità”.

Ha anche annunciato che non si candiderà come primo ministro alle elezioni, lasciando il partito socialista nelle mani di Pedro Nuno Santos, ex ministro delle infrastrutture della sinistra del partito.