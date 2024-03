La Fondazione Insigniti OMRI interviene alla Settimana del Cervello

“Disagio giovanile e abbandono scolastico al centro dell’attenzione della Scuola IMT Alti Studi Lucca e della Fondazione Insigniti OMRI. Un serbatoio di competenze al servizio del Paese”

AgenPress. Torna anche quest’anno uno degli eventi divulgativi più attesi nel campo delle neuroscienze: per la nona volta consecutiva la Scuola IMT ospita la “Settimana del Cervello”, un appuntamento rivolto al grande pubblico e dedicato ad accrescere la consapevolezza delle persone sull’organo più straordinario e affascinante del nostro corpo e la sua area di ricerca.

E questo anno grazie al professore neuro-scienziato Pietro Pietrini Commendatore OMRI e Consigliere di Indirizzo della Fondazione l’evento viene organizzato dalla Scuola IMT con la collaborazione della Fondazione Insigniti OMRI un programma ricchissimo per l’edizione 2024 che prende avvio lunedì 11 marzo alle 17.00 con un evento inaugurale interamente dedicato al cervello nella fase dell’adolescenza e al benessere psicologico dei giovani.

Il tema della Conferenza si presenta intrigante e suggestivo “Cresci che ti pasa: superare i luoghi comuni sul disagio giovanile”. Nel corso dei lavori saranno presentati i risultati del progetto di ricerca applicata “Dispersione scolastica e incidenza dei disturbi neuropsichiatrici”.

I saluti istituzionali saranno aperti dal Rettore della Scuola IMT Rocco De Nicola cui seguiranno quelli del Direttore della Ricerca e Sviluppo di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Luigi Ruggero.

La conferenza sarà introdotta dal Prof. Pietro Pietrini professore di neuroscienze e direttore dell’unità di ricerca MoMiLab, Scuola IMT, Commendatore al Merito della Repubblica Italiana, cofondatore e Consigliere di indirizzo della Fondazione Insigniti OMRI nonché presidente del Comitato Consultivo della Fondazione per gli aspetti relativi alle “neuroscienze applicate al benessere delle future generazioni” .

Interverranno poi Emi Bondi presidente società italiana di psichiatria, Federica Ruzante Dottoranda in Cognitive, computational and social neuroscienze scuola IMT, Benedetto Vitiello professori neuropsichiatria infantile Università di Torino e direttore neuropsichiatria infantile ospedale Regina Margherita di Torino, Elisa Maria Cristina Marsala, responsabile education Ecosystem and global Value Programs, Intesa San Paolo, Lorenzo Betussi Head of EdTech Unit, Fondatione Links.

Le conclusioni della prima giornata saranno affidate al Prefetto Francesco Tagliente, nella veste di Presidente della Fondazione Insigniti OMRI.

Hanno assicurato la presenza anche alcune decine di Fondatori, Rappresentanti di Organi territoriali e organismi e Partecipanti della Fondazione Insigniti OMRI, provenienti dalle varie provincie.