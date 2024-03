Israele. Netanyhau: andrà avanti l’offensiva a Rafah, dove sono rifugiati 1,5 mln di palestinesi. Onu: sarà un massacro

AgenPress – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che porterà avanti un’offensiva militare a Rafah, dove si rifugiano 1,5 milioni di palestinesi sfollati, nonostante l’avvertimento del presidente americano Joe Biden che ciò rappresenterebbe una ” linea rossa “.

Le osservazioni del leader israeliano arrivano mentre inizia il mese sacro islamico del Ramadan e i colloqui per il cessate il fuoco sono in fase di stallo. Funzionari israeliani avevano precedentemente avvertito che se gli ostaggi tenuti a Gaza non fossero tornati a casa entro l’inizio del Ramadan, avrebbero lanciato un’offensiva militare su Rafah.

Netanyahu ha affermato che l’operazione nella città meridionale non durerà più di due mesi, ma non ha fornito dettagli sulla tempistica. Ha anche negato l’affermazione di Biden secondo cui egli “sta danneggiando più che aiutando” Israele non riuscendo a limitare le vittime civili a Gaza.

L’amministrazione Biden non prevede che le forze israeliane espanderanno imminentemente le loro operazioni militari a Rafah , hanno detto due funzionari statunitensi.

Il capo degli aiuti delle Nazioni Unite ha avvertito che un’invasione di terra a Rafah potrebbe portare a “un massacro”.

Hamas rimane aperto a colloqui mediati con Israele dopo che le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo di tregua prima del Ramadan, ha detto il leader politico del gruppo militante. Ma Ismail Haniyeh ha insistito sul fatto che un cessate il fuoco permanente da Gaza e il ritiro di tutte le forze israeliane sono l’unica via per raggiungere un accordo. Un membro dell’ufficio politico di Hamas ha detto che “non ci sono ancora date” per il ritorno dei negoziatori di Hamas al Cairo per riprendere i colloqui.

Lunedì i familiari degli ostaggi tenuti a Gaza si uniranno alla delegazione israeliana per una discussione al Consiglio di Sicurezza dell’ONU sui risultati di un rapporto dell’ONU sui crimini sessuali presumibilmente commessi da Hamas.

Una nave che trasporta aiuti umanitari a Gaza dovrebbe partire da Cipro domenica, ha detto il presidente di Cipro. Cipro, la Commissione Europea, gli Stati Uniti, gli Emirati Arabi Uniti e il Regno Unito stanno lavorando per stabilire un corridoio marittimo per fornire aiuti direttamente a Gaza.

Il comune di Gaza ha rinnovato il suo appello per gli aiuti umanitari in vista dell’inizio del Ramadan. Le autorità hanno chiesto alle organizzazioni internazionali di fornire assistenza fornendo carburante per i servizi di base, generatori di elettricità per i pozzi d’acqua, riavviando le forniture idriche dalla compagnia idrica nazionale israeliana e fornendo macchinari pesanti per “la gestione dei rifiuti e la riparazione delle infrastrutture”.

Una strada costruita dall’esercito israeliano che divide Gaza in due ha raggiunto la costa mediterranea, mostrano le immagini satellitari. Fa parte di un piano di sicurezza per controllare il territorio per i mesi e forse gli anni a venire, hanno detto funzionari israeliani.

La Difesa civile di Gaza ha detto domenica che l’uso degli aiuti lanciati a Gaza non ha “limitato la crisi della carestia”, ma piuttosto “ha aumentato il numero delle vittime” e ha causato vittime e feriti. La protezione civile non ha detto quante persone siano state uccise o ferite dai recenti lanci aerei, o da chi provenissero gli aiuti.