Eutanasia. Macron annuncia che il disegno di legge sarà presentato al parlamento francese a maggio

AgenPress – Emmanuel Macron ha affermato che è stato redatto un disegno di legge sulla morte assistita che sarà presentato al parlamento francese a maggio.

La legislazione consentirebbe ai medici di prescrivere una sostanza letale a coloro che hanno il pieno controllo delle proprie facoltà ma soffrono di malattie incurabili il cui dolore non può essere alleviato.

Sarebbe fatto sotto stretto controllo e non sarebbe disponibile per i minori o per coloro che soffrono di condizioni neurodegenerative come il morbo di Alzheimer e la demenza o malattie psichiatriche.

In un’intervista con Libération e il quotidiano cattolico La Croix nel fine settimana, il presidente francese ha affermato che il disegno di legge mostra che le persone “sono di fronte alla morte” e che “concilierà l’autonomia dell’individuo e la solidarietà della nazione”.

“A rigor di termini, non crea né un nuovo diritto né una nuova libertà, ma stabilisce un percorso che prima non esisteva, aprendo la possibilità di richiedere assistenza per morire a determinate condizioni rigorose”, ha detto Macron.

Tuttavia, Macron ha dovuto affrontare le critiche della chiesa cattolica e degli operatori sanitari francesi riguardo al progetto di legge, che arriva poco dopo che il parlamento francese ha sancito il diritto all’aborto nella costituzione del paese.

La dottoressa Claire Fourcade, presidente della Società francese per il sostegno e le cure palliative, ha affermato che Macron sta proponendo un disegno di legge per il “suicidio medicalmente assistito”.

“Per noi operatori sanitari questo disegno di legge è fonte di immensa preoccupazione. Oggi in Francia , 500 persone muoiono ogni giorno senza aver avuto accesso alle cure palliative quando avevano bisogno di essere alleviate [dal dolore]. Ci sembra che la cosa più urgente sia sostenere tutte queste persone”, ha detto Fourcade alla radio FranceInfo.

Il progetto di legge, che fa seguito a una lunga consultazione pubblica, eviterà i termini “eutanasia” e “suicidio assistito” e rafforzerà le cure palliative, ha affermato Macron. Se i medici acconsentono, la sostanza letale verrà somministrata dal paziente stesso o con l’aiuto di terzi se questi non fosse fisicamente in grado di farlo.

“Abbiamo scelto il termine ‘morte assistita’ perché è semplice, umano e ben definito. Il termine eutanasia si riferisce alla fine della vita di qualcuno con o senza il suo consenso, il che ovviamente non è il caso in questo caso. Non si tratta nemmeno del suicidio assistito, che corrisponde alla scelta libera e incondizionata di una persona di disporre della propria vita”, ha aggiunto Macron.

“Il nuovo quadro propone un percorso possibile, in una data situazione, con criteri precisi, in cui la decisione medica ha il suo ruolo da svolgere”.

La legge francese consente la “sedazione profonda e continua” di pazienti che altrimenti sopporterebbero grandi sofferenze e avrebbero una aspettativa di vita breve.

L’aggiornamento delle norme sulle cure di fine vita era una delle promesse della campagna presidenziale del 2017 di Macron. Una conferenza di persone selezionate a caso è stata istituita per deliberare sull’argomento e l’anno scorso ha emesso un parere secondo cui la morte assistita dovrebbe essere consentita a determinate condizioni.

Secondo i sondaggi circa il 70% dei francesi sostiene la proposta di legislazione sul fine vita.

Il progetto di legge sancisce quattro criteri: i pazienti devono avere più di 18 anni ed essere “di pieno discernimento”; hanno “una malattia incurabile con una prognosi pericolosa per la vita a breve o medio termine”; e sopportare sofferenze fisiche o psicologiche che non possono essere alleviate.

Al paziente che presenta la richiesta verranno concessi due giorni dopo averla inviata per confermare il proprio desiderio e ricevere una risposta entro 15 giorni. Se approvata, verrebbe rilasciata una prescrizione per la sostanza letale e valida per tre mesi. Il paziente potrà ritirare la richiesta in ogni momento.

Il disegno di legge sarà presentato al Consiglio dei ministri alla fine di marzo e riceverà la prima lettura all’assemblée nazionale di maggio.

La legislazione proposta dalla Francia segue le iniziative di altri paesi europei per legalizzare la morte assistita.