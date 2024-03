AgenPress. Su 12 sezioni scrutinate su 1.634 si denota il vantaggio di Marsilio (centrodestra) su D’Amico (centrosinistra).

Marco Marsilio 275 voti (52,48%)

Luciano D’Amico 249 voti (47,52%)

L’affluenza alle urne per le regionali in Abruzzo è in lieve calo. Il dato definitivo è del 52,2%, contro il 53,11% del 2019