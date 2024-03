Ramadan. Biden spera in un cessate il fuoco. I palestinesi si preparano con misure di sicurezza rafforzate

AgenPress – “Penso che sia sempre possibile. Non mi arrendo mai su questo”, ha detto Joe Biden in una intervista a Msnbc rispondendo alla domanda se crede ancora possibile ad un cessate il fuoco temporaneo a Gaza prima del Ramadan.

I palestinesi si sono preparati al Ramadan in uno stato d’animo cupo, con rafforzate misure di sicurezza da parte della polizia israeliana e lo spettro della guerra e della fame a Gaza che ha messo in ombra il mese sacro musulmano, normalmente festivo, mentre i colloqui per garantire un cessate il fuoco in stallo.

Migliaia di poliziotti sono stati dispiegati nelle strette strade della Città Vecchia di Gerusalemme, dove ogni giorno sono attesi decine di migliaia di fedeli nel complesso della moschea di Al Aqsa, uno dei luoghi più sacri dell’Islam.

Quel conflitto durato 10 giorni è stato sminuito dalla guerra attuale, che è ora al suo sesto mese. Tutto è iniziato il 7 ottobre, quando migliaia di combattenti di Hamas hanno fatto irruzione in Israele, uccidendo circa 1.200 persone, secondo i calcoli israeliani.

L’area, considerata il luogo più sacro dagli ebrei che la conoscono come Monte del Tempio, è da tempo un focolaio di disordini ed è stata uno dei punti di partenza dell’ultima guerra nel 2021 tra Israele e Hamas, il movimento islamista che controlla Gaza.

L’incessante campagna di Israele a Gaza ha causato crescente allarme in tutto il mondo poiché il crescente rischio di carestia minaccia di aggiungersi ad un bilancio delle vittime che ha già superato le 31.000 persone.

“Questa è la nostra moschea e dobbiamo prendercene cura”, ha detto Azzam Al-Khatib, direttore generale del Waqf di Gerusalemme, la fondazione religiosa che sovrintende ad Al Aqsa. “Dobbiamo proteggere la presenza dei musulmani in questa moschea, che dovrebbero poter entrare in gran numero in modo pacifico e sicuro”.

L’inizio del Ramadan dipende dalle osservazioni lunari: per i palestinesi inizierà lunedì, mentre in alcuni paesi arabi e musulmani inizierà martedì.

A differenza degli anni precedenti, le consuete decorazioni intorno alla Città Vecchia non sono state montate e si è registrato un tono cupo simile nelle città della Cisgiordania occupata, dove circa 400 palestinesi sono stati uccisi negli scontri con le forze di sicurezza o con i coloni ebrei a partire dall’inizio della guerra. inizio della guerra di Gaza.

“Abbiamo deciso quest’anno che la Città Vecchia di Gerusalemme non sarà decorata in segno di rispetto per il sangue dei nostri figli, degli anziani e dei martiri”, ha detto Ammar Sider, leader della comunità della Città Vecchia.