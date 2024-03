Radicali Italiani: il Papa sventoli la bandiera ucraina in Vaticano

AgenPress. Appoggiamo con convinzione le parole dell’associazione cristiana degli ucraini in Italia. L’aggressione del criminale Putin non si arresta con le preghiere e neanche alzando bandiera bianca.

È vero, ci vuole coraggio, quello di resistere, quello di lottare ogni giorno per la resistenza del popolo ucraino. Non servono, non bastano precisazioni. Dal Papa devono arrivare parole chiare, non interpretabili, sulle continue violenze, sugli omicidi di massa, sulla folle aggressione del criminale Putin.

Sono passati oltre 700 giorni dalla vile aggressione, forse è arrivato il momento di dire, senza inutili timori, che Putin deve abbandonare l’Ucraina.

Invochiamo pure le bandiere, che siano quelle di una pace giusta. Invitiamo il Papa a sventolare in Vaticano la bandiera ucraina e a chiedere al criminale Putin di ritirare immediatamente le truppe dall’Ucraina.

Lo dichiara in una nota Matteo Hallissey-Segretario Radicali Italiani.