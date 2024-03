Usa 2024. Robert De Niro: non interpreterei mai Trump. Non votatelo, è mostruoso, un incubo, cattivo, odioso

AgenPress – Ha interpretato mafiosi, assassini, vigilantes e psicopatici. Ma l’unica persona che secondo Robert De Niro era troppo irredimibile per essere interpretata? Donald Trump.

L’attore di Hollywood ha spiegato perché non vorrebbe che Trump diventasse nuovamente presidente durante un’apparizione al chatshow Real Time With Bill Maher, in cui ha esortato gli elettori a votare per Joe Biden.

“La questione di fondo è che è Biden contro Trump. Vogliamo vivere in un mondo in cui vogliamo vivere e in cui vogliamo vivere, oppure vivere in un incubo”, ha detto De Niro. “Vota per Trump e ti capiterà l’incubo, vota per Biden e torneremo alla normalità”.

“Semplicemente non voglio sentirmi come mi sono sentito, e molti di noi non lo fanno, dopo le elezioni del 2016 in cui non potevamo credere che fosse successo. E’ un mostro totale”.

De Niro ha poi continuato affermando che non avrebbe mai interpretato Trump. “Non lo interpreterei mai come attore perché non vedo niente di buono in lui. Niente. Niente di niente. Niente di riscattabile in lui”.

Trump è l’ultimo candidato principale rimasto per la nomina repubblicana alla presidenza del 2024 dopo che Nikki Haley, ex ambasciatrice delle Nazioni Unite, ha annunciato mercoledì che si sarebbe ritirata dalla corsa .

De Niro ha spesso criticato Trump in passato, usando il suo discorso ai Gotham Awards di dicembre per parlare contro di lui. “L’ex presidente ci ha mentito più di 30.000 volte durante i suoi quattro anni in carica, e sta tenendo il passo con la sua attuale campagna di vendetta”, ha detto. Trump ha risposto a Truth Social definendo il due volte vincitore dell’Oscar “un perdente totale” il cui talento recitativo “è notevolmente diminuito”.

“Non voglio sentirmi come nei mesi successivi alle elezioni del 2016, quando non riuscivamo a credere che fosse successo. Quel tizio (l’espressione con cui si rivolge a Trump) è un mostro totale, non lo capisco. Credo che si trinceri dietro un tipo di logica che vuole fottere le persone, fotterle perché sono scontente di qualcosa. È una persona meschina, cattiva e odiosa”.