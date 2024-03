Napoli: operazione interforze. Arrestato latitante irreperibile dal 1992

AgenPress. Le autorità portoghesi hanno tratto in arresto il ricercato colombiano R.G.O., destinatario dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

L’uomo, latitante da circa 32 anni e condannato con sentenza definitiva alla pena di 15 anni

di reclusione, si era reso irreperibile nel lontano 1992, quando si è sottratto all’esecuzione

di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa di seguito alle indagini svolte dalla

Polizia di Stato sul traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi le ricerche del latitante erano state estese in campo internazionale ed

europeo grazie al supporto del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del

Ministero dell’Interno. È stato fermato mentre era in viaggio dal Canada al Portogallo.