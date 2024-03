Zelensky. Secondo i servizi speciali Putin ha tentato di farmi uccidere almeno 10 volte

AgenPress – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha affermato che, secondo i servizi speciali, è stato assassinato più di 10 volte.

Lo ha detto in un’intervista con Bruno Vespa, parlando dell’attacco missilistico su Odessa durante la visita del primo ministro greco.

“Dicono che più di 10 volte [i servizi speciali russi hanno tentato di assassinarmi]. Ma non sto contando. Tutto il nostro popolo, militari e civili, è costantemente a rischio. Io sono il presidente del paese e, di conseguenza, anche correre dei rischi”, ha detto Zelensky.

L’attacco con i missili balistici su Odessa durante la visita del primo ministro greco è stato effettuato molto rapidamente e le forze ucraine non hanno avuto il tempo di rispondere.

“C’è stato un attacco con un missile balistico a circa 300-400 metri di distanza. Il missile è arrivato molto velocemente. Non so chi sia stato colpito. Ma in ogni caso non sto parlando di me, sto parlando del rispetto per la leader di altri Stati, per i popoli di altri Stati. Potete vedere che Putin semplicemente non ce l’ha. Colpire con un missile balistico quando è in visita il Primo Ministro greco”, ha detto il Presidente.

Il capo del governo greco è rimasto molto sorpreso. “Ma non lo sono, perché sappiamo tutti che lui Putin non si ferma, uccide e terrorizza non solo i militari, ma anche l’intera società civile. È difficile dire dove abbiano colpito le truppe russe, ma in ogni caso , va oltre il buon senso”.