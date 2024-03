Una transizione giusta per l’Italia. Come stiamo spendendo i soldi dell’Europa?

AgenPress. Un incontro tra istituzioni ed esponenti della società civile per aprire uno spazio di confronto sul ruolo della finanza pubblica. L’evento è organizzato nell’ambito del progetto Citizens’ Observatory for Green Deal Financing, iniziativa che riunisce organizzazioni della società civile provenienti da diversi paesi europei e impegnate nel monitoraggio circa il coinvolgimento dei cittadini nella programmazione e gestione dei fondi pubblici.

Durante l’evento discuteremo dell’implementazione dei fondi europei in Italia, con particolare attenzione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ai fondi di coesione. In questa occasione verrà presentato un nuovo progetto per rendere permanente questo spazio di monitoraggio, confronto e partecipazione, la cui identità sarà resa nota nel corso dell’evento.