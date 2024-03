AgenPress – In Russia c’è stato un testimone oculare delle sofferenze subite dall’oppositore russo Alexey Navalny durante la sua vita nella colonia.

Stiamo parlando del periodo in cui il regime della Federazione Russa deteneva un politico nella regione di Volodymyr. Poi nella sua cella sono stati messi 11 “caposquadra capra”, che hanno monitorato le sue attività giorno e notte, scrive VChK-OGPU. Tali dettagli del progetto sono stati rivelati da uno degli ex prigionieri della colonia, seduto insieme a Navalny.

Secondo lui, già allora era chiaro che la Russia stava cercando di far “marcire” Navalny. Per prima cosa, è stato mandato al BUR (una struttura a forma di camera) per stare in isolamento.

“La zona, che era già un regime, era stata addestrata in anticipo in modo tale che Alexey Navalny fosse completamente alienato. Per qualsiasi conversazione, e anche per uno sguardo nella sua direzione, hanno promesso di punirlo con tutta severità: almeno un pestaggio e il palco “per un semaforo” (invio a una colonia in un soggetto distante, ad esempio in YANAO) o ai galli in generale”, ha detto l’interlocutore del progetto.

Sottolinea che i prigionieri hanno molestato Navalny in modo che non provasse un briciolo di simpatia o solidarietà – sentimenti che le persone di solito mostrano in questi campi di tortura. Per l’umore negativo della gente, la Russia ha introdotto l’esercizio mattutino nel loro unico “fine settimana”, spiegandolo come una delle necessità del regime emerse con l’arrivo di Navalny.

Ha precisato che anche prima dell’invio dell’opposizione nell’Artico, il luogo principale della sua detenzione era considerato la regione di Volodymyr.

“Per lui era già stata preparata una cella speciale sotto il tetto: alle capre (guide amministrative) venivano dati dei trapani per perforare muri lunghi un metro, per telecamere e microfoni. Nella caserma gli furono assegnati contemporaneamente 11 capisquadra capre, tutti che ha avuto una condanna più tardiva rispetto a Navalny. Questi detenuti sorvegliavano Oleksiy Navalny giorno e notte e cercavano di tenerlo con il fiato sospeso ogni ora”.

La suddetta scorta accompagnava Navalny durante ogni viaggio in bagno, e qualsiasi sciocchezza, ad esempio un bottone strappato dalla sua veste, mandava automaticamente l’opposizione alla commissione, e da lì allo SHIZO. In questo modo la Russia cercava semplicemente pretesti per punire le “violazioni”. Anche se è risaputo che a Navalny è stato assegnato un lavoro pari alla metà di quello richiesto, ha detto la fonte.

Per Navalny è stato organizzato anche un posto di lavoro speciale: è stato messo dietro una macchina da cucire proprio nella caserma, e i suddetti “undici disoccupati” “si sono seduti” di lato, ha detto l’ex detenuto.

Ha sottolineato che durante la vita di Navalny, la Russia aveva molta paura della sua influenza. Uno degli esempi vividi è l’organizzazione dei suoi viaggi in sala da pranzo.

“Un dettaglio vivido che sottolinea il livello di paura di Alexey è il modo in cui erano organizzati i suoi viaggi alla mensa. Quando era il suo turno, una campana suonava in tutti i recinti e tutti i prigionieri si radunavano nelle stanze di scarico psicologico per guardare la televisione. “Non era permesso a nessuno uscire dalla caserma e nemmeno guardare fuori dalla finestra. Ciò non accade nemmeno quando il generale arriva alla colonia”.