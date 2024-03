Taiwan. I comandanti sono autorizzati a usare la forza contro l’intrusione di aerei e navi militari cinesi

AgenPress – Il Ministero della Difesa Nazionale di Taiwan (MND) ha chiarito la sua definizione di “primo attacco”, affermando che considera qualsiasi risorsa militare cinese che attraversa i confini territoriali di Taiwan come un atto di aggressione.

L’MND ha affermato in un comunicato stampa venerdì (8 marzo) che se aerei o navi nemiche si intromettono nello spazio aereo o nelle acque di Taiwan, i comandanti sono autorizzati ad adottare misure appropriate per mantenere la sicurezza della difesa nazionale quando tutti gli altri mezzi non pacifici falliscono. Quando un paese è sottoposto ad attacchi armati da fonti esterne, ha il diritto intrinseco di usare la forza per autodifesa, ha affermato il ministero.

Il ministro della Difesa nazionale Chiu Kuo-cheng ha affermato che questa definizione è stata aggiornata poco dopo la visita dell’ex presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan, quando la Cina ha tenuto esercitazioni militari a fuoco vivo in tutta la nazione per esprimere la sua insoddisfazione.

Lo Stretto di Taiwan è “sull’orlo” di un livello di allerta più elevato, ha detto Chiu in una sessione del Comitato di Difesa Nazionale e Estero giovedì (7 marzo). L’Esercito popolare di liberazione (PLA) ha aumentato la frequenza delle sue operazioni aeree e navali. Ha detto che le attività del PLA si stanno ora avvicinando a Taiwan e sono lentamente entrate nelle “aree grigie” da nord e da sud.

Per dissuadere la Cina dall’escalation delle tensioni nello stretto, martedì (5 marzo) i senatori statunitensi hanno presentato un disegno di legge che impone al Dipartimento del Tesoro americano di porre fine alla Convenzione sull’imposta sul reddito tra Stati Uniti e Repubblica popolare cinese se Pechino attacca Taiwan.