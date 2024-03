Onu. L’espansione degli insediamenti israeliani è un crimine di guerra e impedisce la nascita di uno Stato palestinese

AgenPress – Il capo dei diritti umani delle Nazioni Unite ha dichiarato venerdì che gli insediamenti israeliani in Cisgiordania si sono espansi a un livello record e rischiano di eliminare ogni possibilità pratica di uno Stato palestinese.

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani Volker Turk ha affermato che la crescita degli insediamenti israeliani equivale al trasferimento da parte di Israele della propria popolazione, cosa che ha ribadito essere un crimine di guerra. L’amministrazione statunitense Biden ha affermato il mese scorso che gli insediamenti erano “incoerenti” con il diritto internazionale dopo che Israele aveva annunciato nuovi piani abitativi in ​​Cisgiordania.

“La violenza dei coloni e le violazioni legate agli insediamenti hanno raggiunto nuovi livelli scioccanti e rischiano di eliminare ogni possibilità pratica di creare uno Stato palestinese vitale”, ha affermato Turk in una dichiarazione che accompagna il rapporto che sarà presentato al Consiglio per i diritti umani a Ginevra a fine marzo. .

Il rapporto di 16 pagine, basato sul monitoraggio delle Nazioni Unite e su altre fonti, ha documentato 24.300 nuove unità abitative israeliane in Cisgiordania durante un periodo di un anno fino alla fine di ottobre 2023, il numero più alto mai registrato. dall’inizio del monitoraggio nel 2017.

Si afferma inoltre che c’è stato un drammatico aumento nell’intensità, nella gravità e nella regolarità della violenza contro i palestinesi in Cisgiordania da parte sia dei coloni estremisti che dell’IDF, in particolare dopo l’attacco mortale di Hamas contro Israele il 7 ottobre, che ha visto i terroristi di Hamas uccidere circa 1.200 persone, per lo più civili, e ne rapiscono altre 253.

Da allora, più di 400 palestinesi sono stati uccisi dalle forze di sicurezza israeliane o dai coloni. La maggior parte è stata uccisa durante violenti scontri con le forze israeliane.

La missione diplomatica israeliana a Ginevra ha affermato che il rapporto avrebbe dovuto includere la morte di 36 israeliani negli attacchi terroristici compiuti dai palestinesi in Cisgiordania nel 2023. “I diritti umani sono universali, eppure le vittime israeliane del terrorismo palestinese vengono ignorate dall’Ufficio [di l’Alto Commissario] più e più volte”, si legge in una nota.

Il rapporto di Turk rileva che le politiche del governo israeliano, che è il più di destra nella storia del paese e comprende nazionalisti religiosi con stretti legami con i coloni, appaiono allineate in “misura senza precedenti” con gli obiettivi del movimento dei coloni israeliani.