Media. Putin ha finto di accettare lo scambio politico di Navalny quattro ore prima della sua morte

AgenPress – Il dittatore russo Vladimir Putin ha discusso dello scambio del politico dell’opposizione Alexey Navalny poche ore prima della sua misteriosa morte nella colonia.

Secondo il progetto ” Agenzia “, ​​che cita quattro fonti vicine ai negoziati, 4 ore prima che apparissero le prime notizie sulla morte di Navalny, Putin ha avuto un incontro personale con l’uomo d’affari Roman Abramovich. Una fonte afferma che durante questo incontro Putin ha acconsentito verbalmente allo scambio.

Il giornalista investigativo Hristo Grozev ha dichiarato alla pubblicazione che, a suo avviso, il consenso del dittatore era falso.

“Penso che sia stato un insabbiamento dei piani di assassinio o una mossa strategica per portare i negoziati quasi alla fine, pensando che se la Germania avesse accettato in linea di principio di consegnare Vadym Krasikov (un agente dell’FSB condannato all’ergastolo per l’omicidio di un “nemico del Cremlino”, l’ex comandante ceceno Zelimkhan Khangoshvili – UNIAN), poi in assenza di Navalny accetteranno di scambiarlo con qualcun altro, un prigioniero non così importante per Putin”, ha detto Grozev.

Le autorità russe hanno annunciato la morte di Alexei Navalny il 16 febbraio. Quasi immediatamente, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha commentato questa notizia .

“Ovviamente, è stato ucciso da Putin, come migliaia di altri torturati, torturati a causa di questo essere. A Putin non importa chi muore, purché mantenga le sue posizioni. Non importa quanto sia difficile e non importa quali siano le sfide , dobbiamo sempre ricordare: la vita può essere protetta solo nell’unità. Putin uccide sempre. È una guerra da solo. Non si fermerà. Può essere fermato solo. E solo insieme, in cooperazione”.