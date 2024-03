L’India identifica una “grande rete di traffico di esseri umani” costretti a combattere con i russi contro l’Ucraina

AgenPress – L’Indian Central Bureau of Investigation (CBI) ha annunciato il 7 marzo di aver sgominato una “importante rete di traffico di esseri umani” che utilizzava false pretese per indurre i cittadini indiani a combattere con le forze russe nella guerra in Ucraina.

La notizia è arrivata dopo che diversi media hanno affermato che uomini indiani venuti in Russia per lavoro o turismo sono stati poi costretti o indotti con l’inganno a unirsi alla guerra contro l’Ucraina.

La guerra della Russia contro l’Ucraina ha provocato pesanti perdite per l’esercito russo. Cercando di limitare la coscrizione impopolare tra la popolazione nazionale, Mosca ha attirato reclute straniere da paesi dell’Asia centrale o meridionale e altrove .

La CBI ha affermato che la rete di trafficanti “attirava cittadini indiani attraverso canali di social media come Youtube ecc., e anche attraverso i loro contatti/agenti locali per lavori ben retribuiti in Russia”.

“In seguito, i cittadini indiani oggetto di tratta sono stati addestrati in ruoli di combattimento e schierati nelle basi del fronte nella zona di guerra Russia-Ucraina contro la loro volontà, mettendo così le loro vite in grave pericolo. È stato accertato che alcune delle vittime hanno anche ottenuto gravemente ferito nella zona di guerra.”

I media hanno anche riferito che anche alcuni cittadini indiani sono stati uccisi mentre combattevano per la Russia in Ucraina.

La CBI ha affermato di aver condotto raid in 13 diverse località nelle città dell’India e di aver identificato almeno 35 casi di indiani inviati all’estero. Non è stato specificato se tutti e 35 fossero stati inviati in Ucraina.

“Siamo consapevoli… che l’ambasciata indiana ha avviato la procedura di discarico anticipato presso le autorità russe competenti. Esortiamo tutti gli indiani a stare lontani da questo conflitto”, ha detto un portavoce del governo indiano.

“Si lancia un appello al pubblico in generale affinché non cada preda di tali false promesse di posti di lavoro da parte di agenzie e agenti di reclutamento dubbi”, ha affermato la CBI.

Il vicino dell’India, il Nepal, ha smesso di rilasciare permessi di lavoro ai suoi cittadini per lavorare in Russia a gennaio dopo che un numero crescente di combattenti nepalesi sono stati uccisi mentre combattevano per l’esercito russo in Ucraina.

India e Russia intrattengono da tempo stretti legami. L’Unione Sovietica era un fornitore fondamentale di attrezzature militari per l’India mentre affrontava il suo principale nemico, il Pakistan, sostenuto dagli Stati Uniti

Dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, l’India ha mantenuto una posizione sostanzialmente neutrale, rifiutandosi di condannare l’aggressione militare di Mosca o di unirsi all’Occidente nell’isolare la Russia.

Il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar ha affermato che i legami indo-russi sono “molto forti, molto stabili” in una conferenza stampa durante la sua visita a Mosca nel dicembre 2023.