Israele. L’IDF: i colpi sono stati sparati contro gli abitanti di Gaza che si avvicinavano alle truppe, non ai camion di aiuti

AgenPress – Le forze di difesa israeliane hanno dichiarato di aver completato l’indagine sulla morte di 115 palestinesi segnalati mentre affollavano i camion degli aiuti che entravano nella città di Gaza alla fine di febbraio, scoprendo che le truppe di stanza nell’area non avevano aperto il fuoco sul convoglio stesso poiché le forze di Hamas aveva affermato il gruppo terroristico.

L’indagine ha scoperto che sono stati sparati colpi contro diversi abitanti di Gaza che si dirigevano verso i soldati e un carro armato a un posto di blocco dell’IDF, in un modo che “rappresentava una minaccia per loro”.

L’indagine sull’incidente del 29 febbraio è stata presentata martedì al capo di stato maggiore dell’IDF, tenente generale Herzi Halevi, dal comandante del comando meridionale, maggiore generale Yaron Finkelman, hanno detto i militari.

L’IDF ha affermato che l’indagine includeva una cronologia degli eventi, dal momento in cui i 38 camion degli aiuti sono arrivati ​​in un luogo coordinato sulla costa della Striscia alle 4:00 del mattino per essere scortati dalle forze israeliane al luogo di distribuzione designato nella città di Gaza.

L’IDF ha detto che alle 4:15 le truppe hanno condotto una pattuglia lungo il percorso su cui dovevano circolare i camion e hanno schierato le truppe per l’operazione. Alle 4:29, il convoglio di camion umanitari ha iniziato ad attraversare il percorso accompagnato da carri armati dell’IDF, ha rilevato l’indagine.

Un minuto dopo, alle 4:30, l’IDF ha detto che una folla di circa 12.000 palestinesi ha invaso i camion da est e da ovest e ha iniziato a saccheggiare le attrezzature che stavano trasportando.

“Durante il saccheggio, si sono verificati episodi di danni significativi ai civili a causa della fuga precipitosa e delle persone investite dai camion”, ha detto l’IDF, notando che alle 4:33, le truppe avevano avvistato i corpi dei palestinesi accanto ai camion. e in mezzo alla grande folla.

Durante il saccheggio dei camion, l’IDF ha detto che dozzine di palestinesi sono avanzati verso i carri armati israeliani, scortando il convoglio, raggiungendo diversi metri da loro e “costituendo quindi una vera minaccia per le forze in quel punto”.

A questo punto [alle 4:30], le forze hanno usato il fuoco cautelativo per allontanare i sospetti”, ha detto l’IDF. “Mentre i sospetti continuavano ad avanzare verso di loro [alle 4:45], le truppe hanno sparato proprio contro un certo numero di sospetti per eliminare la minaccia”.

Il convoglio alla fine ha proseguito verso nord lungo il percorso designato, dove alle 4:51 ha incontrato un blocco di veicoli palestinesi, ha rilevato l’indagine.

Secondo l’indagine, alle 5:00 le truppe dell’IDF si sono ritirate dall’area della folla e alle 5:30 i camion hanno raggiunto il luogo di distribuzione.

L’IDF ha affermato che l’incidente continuerà ad essere esaminato dal Meccanismo di accertamento dei fatti dello Stato maggiore, un organismo militare indipendente responsabile delle indagini su incidenti insoliti durante la guerra.

Ha affermato che il meccanismo “esaminerà in modo indipendente l’incidente e i risultati e formulerà le sue conclusioni sull’incidente”.

“L’IDF attribuisce grande importanza agli sforzi umanitari e compie molti sforzi per facilitare gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e per migliorare i meccanismi esistenti”, hanno aggiunto i militari.

Ore dopo il caos, l’IDF ha pubblicato video di droni che mostravano migliaia di persone che sciamavano attorno ai camion degli aiuti, guidati da “appaltatori” palestinesi. In alcuni casi, i veicoli hanno continuato a cercare di superare la folla, ha mostrato il filmato.

Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha affermato che il bilancio delle vittime ha raggiunto 115, con più di 760 feriti, descrivendolo come un “massacro” e incolpando il fuoco israeliano. Le cifre non possono essere confermate in modo indipendente.

In un’indagine iniziale, poche ore dopo l’incidente, l’IDF ha affermato che meno di 10 vittime erano il risultato del fuoco israeliano.

L’IDF ha coordinato diverse consegne di aiuti nel nord di Gaza nelle ultime settimane, anche dopo l’incidente del 29 febbraio.

L’incidente è avvenuto nel mezzo delle crescenti preoccupazioni internazionali sulla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e sulle difficoltà nel fornire aiuti agli oltre due milioni di persone coinvolte in una guerra iniziata quando il gruppo terroristico palestinese Hamas ha effettuato un massiccio attacco contro Israele il 7 ottobre. , uccidendo circa 1.200 persone, la maggior parte delle quali civili, e prendendo 253 ostaggi.

Gaza City e il resto del nord di Gaza sono stati i primi obiettivi dell’offensiva aerea, marittima e terrestre di Israele. L’area ha subito una devastazione diffusa ed è rimasta in gran parte isolata dal resto del territorio per mesi, con pochi aiuti in entrata e la maggior parte della popolazione evacuata verso sud.

I gruppi umanitari affermano che è diventato quasi impossibile fornire assistenza umanitaria nella maggior parte di Gaza a causa della difficoltà di coordinamento con l’esercito israeliano, delle ostilità in corso e del crollo dell’ordine pubblico, con folle di disperati che travolgono i convogli di aiuti. L’ONU afferma che un quarto dei 2,3 milioni di palestinesi di Gaza rischia la fame; circa l’80% è fuggito dalle proprie case.