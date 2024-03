Gaza. Ursula von der Leyen: a fine settimana corridoio marittimo per aumentare gli aiuti alla popolazione

AgenPress – Un corridoio marittimo per portare gli aiuti disperatamente necessari da Cipro ai palestinesi assediati a Gaza potrebbe iniziare questo fine settimana, ha detto venerdì l’Unione europea.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato giovedì che sarà costruito un porto temporaneo a Gaza per facilitare il flusso di aiuti via mare, inizialmente da Cipro.

“Siamo ormai molto vicini all’apertura di questo corridoio, si spera sabato-domenica, e sono molto lieta di vedere che oggi verrà lanciata una prima operazione pilota”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nella città portuale cipriota di Larnaca, insieme al presidente cipriota Nikos Christodoulides.

Un comunicato congiunto firmato dall’UE, dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, dagli Emirati Arabi Uniti e da alcuni paesi europei afferma: “La consegna di assistenza umanitaria direttamente a Gaza via mare sarà complessa e le nostre nazioni continueranno a valutare e adattare i nostri sforzi per garantire la fornitura degli aiuti nel modo più efficace possibile.

“Questo corridoio marittimo può – e deve – essere parte di uno sforzo continuo per aumentare il flusso di aiuti umanitari e di beni commerciali a Gaza attraverso tutte le rotte possibili. Continueremo a lavorare con Israele per espandere le consegne via terra, insistendo affinché ciò faciliti maggiori rotte e aprire ulteriori valichi per portare più aiuti a più persone.”