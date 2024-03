Dossieraggio. Crosetto: disponibile ad audizione al Copasir e Antimafia. D’accordo a commissione, approfondire abusi e mandanti

AgenPress – “Oggi ho sentito il presidente del Copasir, onorevole Lorenzo Guerini, e la presidente della commissione antimafia, onorevole Chiara Colosimo, e ho dato loro la mia piena disponibilità per un’audizione in relazione al caso dossier generato da un mio esposto. Ringrazio il dott. Cantone per le parole di gratitudine che ha voluto usare nei miei confronti. Ritengo di aver fatto solo il mio dovere di cittadino e a tutela delle Istituzioni che oggi rappresento”. Così in una nota il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Crosetto, si dice “pienamente d’accordo” sulla proposta del ministro Nordio di istituire una commissione d’inchiesta sul caso dossieraggio. Sarebbe l’opportunità – spiega in una nota – per “approfondire i temi più rilevanti ed oscuri che sono emersi finora, indagando sull’abuso nell’utilizzo delle banche dati, sulle regole che ne possono consentire il controllo, sull’esistenza di un sistema di dossieraggio, su eventuali mandanti o beneficiari, sui poteri necessari per difendere lo Stato e i controlli per evitare l’abuso di tali strumenti”.