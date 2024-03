“Corridoio marittimo” per portare gli aiuti a Gaza. Usa, Ue ed Emirati Arabi. Cameron: la gente ha bisogno di aiuto

AgenPress – Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea ed Emirati Arabi Uniti sono tra i paesi che questa mattina hanno annunciato la loro “intenzione di aprire un corridoio marittimo per fornire a Gaza quantità aggiuntive di assistenza umanitaria via mare, tanto necessarie”.

Lo sforzo includerà ispezioni a Cipro, hanno affermato i partner in una dichiarazione congiunta. “La consegna di assistenza umanitaria direttamente a Gaza via mare sarà complessa e le nostre nazioni continueranno a valutare e adattare i nostri sforzi per garantire la fornitura di aiuti nel modo più efficace possibile. Questo corridoio marittimo può – e deve – far parte di uno sforzo prolungato aumentare il flusso di aiuti umanitari e beni commerciali a Gaza attraverso tutte le rotte possibili”, aggiunge la dichiarazione.

“La gente a Gaza ha un disperato bisogno umanitario”, ha scritto David Cameron su X questa mattina. “Accanto agli Stati Uniti, il Regno Unito e i suoi partner hanno annunciato che apriremo un corridoio marittimo per fornire aiuti direttamente a Gaza”.

Cameron, un ex primo ministro britannico tornato inaspettatamente al governo l’anno scorso, ha aggiunto: “Continuiamo a sollecitare Israele a consentire l’ingresso di più camion a Gaza come il modo più veloce per portare aiuti a coloro che ne hanno bisogno”.