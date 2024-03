Biden. L’Ucraina può fermare la sua “marcia” solo se riceverà le armi. Putin come Hitler ci riporta al 1941

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che il dittatore russo Vladimir Putin non intende fermarsi solo all’Ucraina, ma che è la nazione ucraina che potrà fermare la sua “marcia” aggressiva attraverso l’Europa se riceverà il sostegno necessario.

Lo ha sottolineato il presidente venerdì sera, rivolgendosi al Congresso degli Stati Uniti con il discorso sullo stato dell’Unione.

“Nel gennaio 1941, il presidente Franklin Roosevelt venne in questa Camera per parlare alla nazione. Ha detto: ‘Mi rivolgo a voi in un momento senza precedenti nella storia dell’Unione'”, ha ricordato Biden.

“A quel tempo, in Europa infuriava la guerra mentre Hitler era in marcia, ha detto il presidente, paragonandolo all’assalto in corso di Putin. Il discorso di Roosevelt aveva lo scopo di svegliare il Congresso e avvertire il popolo americano che quello non era un momento normale poiché la libertà e la democrazia erano sotto attacco nel mondo”.

“Stasera verrò nella stessa Aula per rivolgermi alla nazione. Ora siamo noi a dover affrontare un momento senza precedenti nella storia dell’Unione. E sì, il mio scopo stasera è sia quello di svegliare questo Congresso, sia di avvisare il popolo americano che neanche questo è un momento normale”.

Biden ha affermato che la libertà e la democrazia sono ora sotto attacco, sia negli Stati Uniti che all’estero, “allo stesso tempo”.

“All’estero, il russo Putin è in marcia, invadendo l’Ucraina e seminando il caos in tutta Europa e oltre. Se qualcuno in questa stanza pensa che Putin si fermerà all’Ucraina, vi assicuro che non lo farà”, ha detto Biden.

A questo proposito, ha osservato che “l’Ucraina può fermare Putin se stiamo al suo fianco e forniamo le armi di cui ha bisogno per difendersi”.

Lui ha sottolineato che questo è tutto ciò che chiede l’Ucraina.

“Non chiedono soldati americani. In effetti, non ci sono soldati americani in guerra in Ucraina. E sono determinato a mantenerlo così”, ha sottolineato Biden.

Allo stesso tempo, ha affermato che ulteriori aiuti all’Ucraina vengono bloccati da coloro che vogliono “allontanarsi” dalla leadership americana nel mondo. Biden ha ricordato l’appello rivolto dal presidente repubblicano Ronald Reagan al presidente dell’Unione Sovietica Mikhail Gorbachev affinché abbattesse il muro di Berlino.

“Ora, il mio predecessore, un ex presidente repubblicano, dice a Putin: ‘Fai quello che diavolo vuoi. È scandaloso. È pericoloso. È inaccettabile”.