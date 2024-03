Afghanistan. I talebani arrestano le donne che non indossano l’hijab. Subiscono violenze, punizioni e persino la pena di morte

AgenPress – In Afghanistan, le donne vengono arrestate per aver disobbedito al decreto dei talebani sull’uso dell’hijab. Molte di loro ora hanno paura di apparire nei luoghi pubblici.

Lo ha affermato Roza Otunbayeva, rappresentante speciale del Segretario generale dell’Onu in Afghanistan, durante il briefing delle Nazioni Unite .

” La negazione dell’accesso all’istruzione e al lavoro per donne e ragazze, così come la loro esclusione da molti aspetti della vita pubblica, ha causato enormi danni alla salute mentale e fisica” , ha affermato Otunbayeva.

Ha anche affermato che le donne sono soggette a repressione, violenza, comprese punizioni corporali e persino alla pena di morte. La rappresentante speciale ha sottolineato che le donne non hanno voce nel processo decisionale, i loro diritti non sono riconosciuti e vengono “ espulse ” dalla società.

Roza Otunbayeva ha invitato i talebani a cancellare le restrizioni imposte, perché i danni che ne deriveranno non potranno che aumentare nel tempo.

Dopo essere saliti al potere, i talebani hanno limitato significativamente i diritti delle donne. In precedenza, avevano vietato loro di studiare nelle università e introdotto il divieto di proiettare film con protagoniste donne, e imponevano alle giornaliste e presentatrici televisive di indossare l’hijab.

Inoltre, i talebani hanno vietato alle donne afghane di lavorare nelle istituzioni delle Nazioni Unite. Come notato all’epoca, quasi 400 lavoratrici facevano parte dell’organizzazione. Il portavoce del Segretario generale ha sottolineato che sono importanti per garantire la continuazione delle missioni delle Nazioni Unite in Afghanistan.

Inoltre, le donne vittime di violenza vengono mandate in prigione in Afghanistan.