Zelensky. Se l’Ucraina dovesse cadere, Putin aggredirà i Paesi Nato, tra questi l’Italia

AgenPress – “Gli ucraini pagano oggi un prezzo molto grande, perdiamo i militari ma stiamo sperando che i nostri partner lo capiscano e ci sostengano, capiscano che stiamo pagando il prezzo così alto e che i leader e i popoli capiscano che se l’Ucraina cade la Russia andrà avanti e sicuramente aggredirà i Paesi Nato, e l’Italia è uno di questi Paesi”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky intervistato da Bruno Vespa su Rai 1

“Putin sta cercando di approvvigionarsi in Iran e in Corea del Nord, ha deficit di munizioni. I russi hanno bisogno di una pausa: molti loro militari sono stati uccisi, lo vediamo dai prigionieri che il contingente che viene da noi a combattere non ha la preparazione superiore a un mese. Hanno bisogno di preparare soldati semplici e ufficiali”.

“Già nel 2014 – aggiunge Zelensky – il conflitto congelato gli ha permesso di rafforzarsi e poi partire con la guerra su larga scala”.