Zelensky. Se avessimo armi moderne, come quelle russe, potremmo cambiare le sorti della guerra”

AgenPress – “Se avessimo le armi moderne, corrispondenti a quelle russe, potremmo cambiare le sorti della guerra”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky intervistato a Cinque Minuti in onda questa sera su Rai1. “Con le armi adeguate potremmo rispondere alle forze russe che stanno usando le armi a lunga gittata sulle nostre città come Kherson. Con le armi a più lunga gittata potremmo allontanarli di più”, ha sottolineato il presidente ucraino, sottolineando che a questo proposito, “noi abbiamo promesso di non utilizzare” i missili Taurus tedeschi a lunga gittata “su territori che non siano quelli occupati dai russi in Ucraina. A noi mancano munizioni di vari tipi e quando hai un deficit come questo il nostro scopo è liberare le nostre terre e così finire la guerra”.