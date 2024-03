Zelensky. Putin vuole una tregua per rafforzarsi. Gli ucraini stanno pagando un prezzo molto alto

AgenPress – “Credo che una tregua nella guerra sia una sfida molto difficile per noi. E’ un grande problema per l’Ucraina e per il suo futuro ed è un grande problema per tutta l’Europa. Noi abbiamo già avuto questo problema dopo l’occupazione della Crimea e del Donesk. E’ il conflitto congelato e l’abbiamo già visto. Questa pausa non è per la guerra ma è una pausa per Putin, a lui serve, è un dato di fatto per rafforzarsi”. Lo dice il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky a ‘Cinque Minuti’. “Gli ucraini pagano oggi un prezzo molto grande, perdiamo i militari ma stiamo sperando che i nostri partner lo capiscano e ci sostengano, capiscano che stiamo pagando il prezzo così alto e che i leader e i popoli capiscano che se l’Ucraina cade la Russia andrà avanti e sicuramente aggredirà i Paesi Nato, e l’Italia è uno di questi Paesi”.