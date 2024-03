Zelensky. Obiettivo di Putin è distruggere l’Ucraina alla Russia come ha fatto con la Bielorussia

AgenPress – “Non credo che l’obiettivo di Putin sia la conquista dei territori: quello che stiamo vedendo sono i colpi contro i civili e il terrore contro la popolazione ucraina. I loro messaggi ci dicono che il loro obiettivo non sono alcuni territori ma è annettere tutta l’Ucraina”. Lo dice il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, rispondendo a Bruno Vespa a ‘Cinque Minuti’.

“Putin vuole distruggere – sostiene Zelensky – l’Ucraina, annetterla alla Russia, e lo sta facendo con la violenza o con strumenti politici come ha fatto con la Bielorussia. Lì non ci sono state vittime per ora. Là Putin sta controllando qualsiasi cosa, anche la polizia e i militari con un’occupazione diplomatica di uno stato sovrano. In Ucraina, in maniera politica non c’è riuscito a farlo, nel Parlamento c’è stato il suo partito ed era il secondo. Ci sperava, ma non c’è riuscito. Quindi dopo il fallimento di quel piano politico ha deciso di occuparci militarmente. Non c’è nessun piano sui territori: è solo retorica. Putin vuole privare l’Ucraina della sua indipendenza”.