Zelensky. Cambio vertici militari è del tutto normale. Escluse votazioni in Ucraina in tempo di guerra

AgenPress – “Sono molto speranzoso” che il cambio dei vertici militari ucraini possa migliorare la situazione sul campo. “E’ una situazione del tutto normale, la guerra sta andando avanti e ogni tanto bisogna fare dei riavvii”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky intervistato da Bruno Vespa.

Zelensky ha spiegato che “per votare durante la guerra dovremmo cambiare la legislazione, perché al momento non prevede lo svolgimento delle elezioni”.

“Poi, dobbiamo rispettare i militari che sono nelle trincee e devono anche loro avere il diritto di votare, è una cosa molto importante. Sarebbe disonesto nei loro confronti, non sarebbe giusto se non potessero votare. E come voterebbero i sette milioni di ucraini partiti per l’estero? Servirebbero infrastrutture molto grandi per questo”.