Verini (PD): “Governo inqualificabile, umiliante promettere soldi all’Abruzzo alla vigilia delle elezioni”

AgenPress. “È umiliante che il governo in questi giorni si sia adoperato per annunciare soldi e finanziamenti per l’Abruzzo. Hanno avuto un anno e mezzo di tempo per fare le cose, invece fanno promesse alla vigilia delle elezioni. È un metodo inqualificabile”.

Lo ha dichiarato Walter Verini, senatore del PD, intervenuto oggi a “Il Timone” condotto dal direttore editoriale Daniele Biacchessi sulla FM di radio Giornale Radio.

“Con Marsilio sono stati 5 anni pessimi, credo che gli abruzzesi sentano che D’Amico sia la loro unica occasione di speranza – ha aggiunto Verini –. È una battaglia che si gioca sul filo, ma credo che ce la possiamo fare. Sarebbe un duro colpo duro all’arroganza di Meloni e del suo governo”.