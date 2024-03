Pagano (FI): “In Abruzzo abbiamo già vinto. Verini dice balle gigantesche. Campo largo? Ammucchiata di sigle, il centrosinistra non esiste

AgenPress. “Sono convinto che in Abruzzo vincerà il centrodestra, la partita è già chiusa. D’Amico è un’evidente sconfitta politica, perché il centrosinistra non esiste, è solo un’ammucchiata di sigle che a livello nazionale non è coerente ad alcun disegno politico. Non è un’alleanza per governare ma un cartello elettorale”.

Lo ha dichiarato Nazario Pagano, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Abruzzo, intervenuto oggi a “Il Timone” condotto dal direttore editoriale Daniele Biacchessi sulla FM di radio Giornale Radio.

“Le parole di Verini? È una rappresentazione totalmente falsa. Dispiace che in campagna elettorale si cerchi di mistificare le cose e si raccontino balle così gigantesche – ha aggiunto Pagano –. Cinque anni fa in Abruzzo governavano loro, con un rappresentante politico che ha lasciato la sanità della regione in situazioni disastrose e drammatiche. Marsilio ha migliorato le cose”.