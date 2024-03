Malan (FDI): “Mattarella condanni dossieraggio. PD mandante? Nessuno di loro tra gli spiati”

AgenPress. “Dossieraggio fatto molto grave, qualcuno può usare i dati personali non per indagini ma per rovinare la reputazione e la vita delle persone. Complotto del PD contro il centrodestra? Bisogna capire chi sono i mandanti, ma tra gli spiati non c’è nessuno degli esponenti del PD. Se Mattarella dovesse esprimersi, non potrà che condannare questo modo di agire”.

Lo ha dichiarato Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia, oggi a “ZTL” condotto da Francesco Borgonovo sulla FM di radio Giornale Radio.

“Non possiamo avere la certezza che il PD sia il mandante, ma sappiamo che quanto meno si è salvato. Sarà un caso che gli accessi su Conte e i suoi familiari sono stati fatti quando era a capo del governo gialloverde, non in quello con il PD – ha aggiunto Malan –. Chi vuole far cadere l’attenzione su questo tema sta cercando di alzare un polverone, ma è importante che ciò non accada”.