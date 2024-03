Turchia. Mahmoud Abbas ed Erdogan discutono i mezzi per porre fine alla “brutale aggressione israeliana”

AgenPress – Il presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan hanno discusso dei mezzi per “fermare la brutale aggressione israeliana e la guerra genocida di massa” a Gaza e dell'”urgente necessità” di consentire l’ingresso degli aiuti umanitari nell’enclave, ha affermato l’ufficio di Abbas in una nota.

Durante una visita di tre giorni in Turchia, Abbas ha detto che lui ed Erdogan hanno discusso degli sforzi dell’Autorità Palestinese per unire le fazioni palestinesi all’interno dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che ha descritto come “l’unico legittimo rappresentante del popolo palestinese”.

Erdogan ha detto che la Turchia è pronta a fungere da garante per conto dei palestinesi in un eventuale processo di pace.

“È necessaria una pace giusta con garanzie invece di sforzi di pace che rimangono sulla carta. Di conseguenza, noi come Turkïye abbiamo già annunciato che siamo pronti ad assumerci la responsabilità nel quadro del meccanismo di garanzia”, ha detto martedì Erdogan insieme ad Abbas in una conferenza stampa ad Ankara.

Erdogan ha anche avvertito che ci saranno conseguenze “gravi” se Israele blocca i luoghi santi musulmani durante il mese del Ramadan.