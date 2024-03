Sochi. Putin straparla di nuovo. Cita l’Italia, siamo uniti dall’amore dell’arte e dal desiderio di libertà

AgenPress – La Russia e l’Italia sono unite dall’amore per l’arte e dal “desiderio di libertà”.

Frase che Vladimir Putin ha detto incontrando a Sochi un giovane italiano ad un forum internazionale della gioventù.

E’ la seconda volta in due settimane che Putin straparla sottolineando la vicinanza tra i due Paesi, come ha fatto il 20 febbraio in una conversazione durante un forum a Mosca.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto mercoledì che la Russia ha la “migliore democrazia” e si è scagliato contro coloro che criticano Mosca per la sua gestione degli affari politici interni.

“Non tollereremo più le critiche alla nostra democrazia e l’affermazione che non è come dovrebbe essere”, ha detto Peskov. “La nostra democrazia è la migliore e continueremo a costruirla”.