Radicali. E’ noto l’amore di Salvini per Putin. Meno noti i legami non affettivi con il criminale di guerra di russo

AgenPress – “L’amore di Matteo Salvini per Putin è noto a tutti, meno noti sono i legami non affettivi che lo legano al dittatore e criminale di guerra russo.

“Lo abbiamo denunciato più volte in questi anni, anche agli albori dell’invasione russa in Ucraina, sollecitandone la revoca. Lo abbiamo ribadito in occasione della fiaccolata dello scorso febbraio in Piazza del Campidoglio, in memoria di Alexei Navalny, evento presenziato anche da esponenti politici della Lega, i quali però negano che Vladimir Putin abbia svolto alcun ruolo nella morte dell’oppositore.