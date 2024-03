Ilya Yashin, oppositore di Putin, dal carcere fa sentire la sua voce. Navalny ha svelato l’ipocrisia del dittatore

AgenPress – “Vladimir Putin parla spesso e a lungo di valori conservatori. L’Europa e gli Stati Uniti vogliono imporci i loro modi dissoluti ed empi, dice ai russi, per spaventarli e giustificare una situazione di stallo contro “l’occidente collettivo”. Riguardo alla guerra, spiega che solo l’esercito russo può salvare gli scolari ucraini dai “gabinetti neutrali rispetto al genere”. Il suo manifesto elettorale pone un forte accento sulla famiglia come base della società russa e sul suo impegno nei confronti della tradizione e del credo religioso.”.

Lo dice Ilya Yashin, politico dell’opposizione russa. È un ex leader del partito Libertà popolare

“Tutta questa retorica è pura ipocrisia. Il discorso conservatore non è, per Putin, altro che uno strumento politico per manipolare la coscienza della popolazione. La realtà è che il presidente russo conduce una vita immorale, del tutto contraria ai valori che pretende di incarnare”.

Putin afferma di essere un uomo di fede che partecipa ai rituali cristiani. La realtà è che ha iniziato una sanguinosa guerra nell’Europa orientale, una guerra in cui i cristiani stanno uccidendo altri cristiani.

Afferma di essere il difensore della vita familiare. In realtà è un uomo che ha preso pubblicamente le distanze dalle proprie figlie, e quando le menziona alla stampa lo fa come “quelle donne”.

L’ipocrisia di Putin è evidente; accanto a lui, Alexei Navalny appariva come una persona molto più olistica ed equilibrata, radicata nel conservatorismo nel senso sano e normale del termine.

Conoscevo Alexei da 23 anni; eravamo amici e conosco bene la sua famiglia. Posso attestare che era veramente un uomo di fede, per il quale i comandamenti “non uccidere” e “non rubare”, e i precetti etici del Discorso della Montagna, non erano meri orpelli religiosi, ma divenne una stella polare per la sua vita e la sua politica. Posso dire con certezza che, a differenza di Putin, anche Alexei era un vero padre di famiglia: un figlio, marito e padre amorevole. La sua vita familiare, basata sull’amore e sul rispetto reciproco, è sempre stata per me motivo di ammirazione.

La pressione che il governo russo e le agenzie di intelligence hanno esercitato sulla famiglia di Alexei è ben documentata. Suo fratello, Oleg, è stato arrestato e tenuto in ostaggio per tre anni e mezzo. L’appartamento di Alexei a Mosca e la casa dei suoi genitori furono regolarmente perquisiti. I suoi figli erano spiati, sua figlia Dasha veniva regolarmente seguita a scuola da agenti in borghese del servizio di sicurezza federale russo.

Sua moglie, Yulia Navalnaya, era solita dire ai giornalisti che Putin apparentemente vedeva la loro famiglia come il punto debole di Alexey. La famiglia era per Alessio la principale fonte di sostegno, una fonte di forza e ispirazione. La stessa Yulia non era solo la sua fedele moglie, ma anche un importante consigliere politico, di cui teneva sempre in considerazione l’opinione.

Ho il sospetto che Putin sia incline allo sciovinismo e difficilmente prenderà sul serio una donna come oppositrice. Ma non conosce molto bene Yulia e presto, ne sono certo, si renderà conto del suo errore.

Quanto a me, auguro a Yulia Navalnaya ogni successo e farò il tifo per lei, anche se solo da dietro le sbarre”.

Ilya Yashin è un politico dell’opposizione russa ed era uno stretto alleato di Alexei Navalny. Era il leader del partito per la Libertà Popolare. Nel 2022 è stato accusato di diffusione di informazioni false dopo aver denunciato i crimini di guerra dell’esercito russo a Bucha e condannato a otto anni e mezzo di prigione