Gb. Cameron avverte il ministro israeliano Gantz, “la pazienza sta per finire” per mancanza di aiuti a Gaza

AgenPress – David Cameron dirà al ministro israeliano Benny Gantz in un incontro a Londra che la “pazienza del Regno Unito si sta esaurendo” per la mancanza di aiuti umanitari che raggiungono la popolazione di Gaza.

Il ministro degli Esteri, alla vigilia della visita, ha lanciato l’avvertimento ai colleghi in un dibattito a tarda notte, aggiungendo che Israele , in quanto potenza occupante a Gaza, ha il dovere, ai sensi del diritto umanitario internazionale, di fornire aiuti. Ha detto che la situazione era terribile e la gente stava morendo di fame.

La visita di Gantz a Washington e Londra ha fatto infuriare Benjamin Netanyahu, che afferma di non essere stato consultato al riguardo. Il viaggio a Londra dopo una visita di due giorni a Washington non è stato organizzato né dall’ambasciata israeliana né dal ministero degli Affari esteri.

La visita è stata interpretata come un segno dell’esasperazione di Joe Biden e dell’amministrazione britannica nei confronti di Netanyahu, sia per la sua riluttanza a consentire maggiori aiuti a Gaza , sia per il suo rifiuto di sostenere i piani occidentali per la futura amministrazione di Gaza se un cessate il fuoco prolungato fosse necessario. concordato.

Un sondaggio ha mostrato che Gantz, ex ministro della Difesa e presidente del partito di Unità Nazionale di Israele, probabilmente otterrà 39 seggi alle elezioni, con Netanyahu che ne otterrà 17.

In segno dell’esasperazione degli Stati Uniti nei confronti del leader israeliano, a Gantz è stato riservato il tappeto rosso e sono stati concessi incontri con la vicepresidente Kamala Harris, il segretario di stato americano Antony Blinken e il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan. .

Intervenendo al termine di un dibattito sugli affari esteri durato sette ore, Cameron ha dichiarato: “Stiamo affrontando una situazione di terribile sofferenza a Gaza. Alcune settimane fa ho parlato del pericolo che questa situazione sfoci nella carestia e del pericolo che la malattia sfoci nella malattia. E ora siamo a quel punto, le persone muoiono di fame, le persone muoiono di malattie altrimenti prevenibili”.

“Abbiamo chiesto agli israeliani tutta una serie di cose di fare, ma devo riferire che l’importo degli aiuti che hanno ricevuto a febbraio è stato circa la metà di quello ricevuto a gennaio. Quindi la pazienza deve scarseggiare e tutta una serie di avvertimenti devono essere dati a partire dall’incontro che avrò con il Ministro Gantz quando visiterà il Regno Unito”.

Ha esposto la serie di richieste che il governo britannico ha già rivolto agli israeliani, incluso l’ampliamento del tipo di assistenza umanitaria che arriva.

Il ministro degli Esteri ha anche inviato un avvertimento insolitamente diretto sulla potenziale violazione delle regole di guerra da parte di Israele. Ha detto: “Israele è la potenza occupante, è responsabile. E ciò ha delle conseguenze, anche nel modo in cui esaminiamo se Israele è conforme al diritto umanitario internazionale”.

Se venisse pubblicata una consulenza legale del Ministero degli Esteri che dimostrasse che Israele viola la legge, il Regno Unito sarebbe tenuto a revocare le licenze di esportazione di armi verso Israele.

Il ministro degli Esteri ha anche espresso il suo sostegno a un cessate il fuoco più breve che porti senza soluzione di continuità a una fine prolungata dei combattimenti, un piano che è stato imposto a Gantz anche dagli Stati Uniti.

Ma in commenti più favorevoli a Israele, Cameron ha detto ancora: “Come parte di un cessate il fuoco a lungo termine bisogna cacciare la leadership di Hamas da Gaza. Bisogna sbarazzarsi delle infrastrutture terroristiche”.

Gantz ha affermato negli Stati Uniti che Israele sarebbe stato costretto a entrare a Rafah per rovesciare Hamas. “Finire la guerra senza agire a Rafah è come mandare i vigili del fuoco a spegnere solo l’80% dell’incendio”, avrebbe detto ai funzionari statunitensi.

Cameron e Gantz si scambieranno opinioni sulla possibilità di un accordo di cessate il fuoco temporaneo dopo che i colloqui tra Hamas e Israele in Egitto sembravano essersi bloccati prima del Ramadan della prossima settimana, che è stato visto come una scadenza.