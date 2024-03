Gaza. Bloccate le trattative per il cessate il fuoco. Gli Houthi attaccano una nave commerciale. Due vittime

AgenPress – I colloqui sul cessate il fuoco e sullo scambio di ostaggi tra Israele e Hamas si sono arenati mercoledì, dopo che la crisi umanitaria nella Gaza gestita da Hamas ha suscitato crescente preoccupazione da parte dell’Occidente e l’attacco degli Houthi contro una nave nella zona di Gaza. il Golfo di Aden ha ucciso almeno due persone.

I negoziatori dei militanti palestinesi, del Qatar e dell’Egitto – ma non di Israele – stanno cercando di garantire un cessate il fuoco di 40 giorni in tempo per il mese di digiuno musulmano del Ramadan, che inizierà all’inizio della prossima settimana.

Esortando Hamas ad accettare i termini sul tavolo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato martedì che l’alleato Israele sta collaborando e che è stata fatta “un’offerta razionale” per un cessate il fuoco in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani. “È nelle mani di Hamas in questo momento”, ha detto ai giornalisti. Gli Stati Uniti temono che il conflitto di Gaza possa diffondersi in Medio Oriente, soprattutto dopo una serie di attacchi contro navi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden da parte delle forze Houthi allineate all’Iran che agiscono in solidarietà con i palestinesi.

Nell’ultimo attacco, almeno due marinai sono stati uccisi in un attacco Houthi contro una nave mercantile, hanno detto funzionari statunitensi e britannici, le prime morti riportate da quando il gruppo yemenita ha iniziato gli attacchi contro le navi in ​​una delle rotte marittime più trafficate del mondo. Una fonte marittima ha detto che in precedenza quattro marinai erano gravemente ustionati e tre dispersi. L’operatore greco della True Confidence, battente bandiera delle Barbados, ha detto che la nave è stata colpita a circa 50 miglia nautiche a sud-ovest del porto yemenita di Aden ed era in fiamme.