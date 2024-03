Davide Cameron, siamo “pronti a prestare all’Ucraina tutti gli asset congelati della banca centrale russa nel Regno Unito”

AgenPress – La Gran Bretagna è pronta a prestare all’Ucraina tutti i beni congelati della banca centrale russa nel Regno Unito sulla base del fatto che la Russia sarà costretta a pagare le riparazioni all’Ucraina alla fine della guerra, ha detto il ministro degli Esteri britannico David Cameron. I beni saranno utilizzati come garanzia per il pagamento delle riparazioni.

Il piano è più radicale delle proposte discusse nell’Unione Europea secondo cui all’Ucraina verranno dati solo i profitti inaspettati derivanti dalle attività della banca centrale russa detenute dall’Occidente. I profitti imprevisti annuali sono stimati in 4 miliardi di dollari.

“C’è l’opportunità di utilizzare qualcosa come un prestito sindacato o un’obbligazione che utilizza effettivamente i beni russi congelati come garanzia per dare quei soldi agli ucraini sapendo che li recupereremo quando le riparazioni saranno pagate dalla Russia. Potrebbe essere un modo migliore per farlo. Puntiamo alla massima unità del G7 e dell’UE su questo punto, ma se non riusciamo a ottenerla, penso che dovremo andare avanti con gli alleati che vogliono intraprendere questa azione”, ha detto Cameron affermando di non ritenere che il piano obbligazionario possa compromettere in alcun modo la reputazione della City di Londra.

È la prima volta che Cameron parla apertamente della proposta in modo così dettagliato, e probabilmente sottolinea il sostegno politico che il piano ha negli Stati Uniti, ma non nell’UE.

Il piano sarebbe particolarmente utile per l’Ucraina se il Congresso degli Stati Uniti continuasse a bloccare l’estensione degli aiuti all’Ucraina poiché fornirebbe all’Ucraina una nuova fonte di fondi per acquistare armamenti e finanziare il suo deficit di bilancio.

Da oltre un anno il G7 discute se anche i beni della banca centrale russa congelati al momento dell’invasione russa dell’Ucraina possano essere sequestrati senza minare la fiducia nel sistema finanziario internazionale.

L’UE stima che circa 260 miliardi di euro di asset della Banca Centrale Russa siano stati immobilizzati sotto forma di titoli e contanti nelle giurisdizioni dei partner del G7, UE e Australia, con oltre due terzi di quelli immobilizzati nell’UE.

Si ritiene che il Belgio abbia il controllo di circa 190 miliardi di asset, custoditi nella sua stanza di compensazione finanziaria Euroclear, ed è il paese più riluttante a seguire il tipo di piano radicale stabilito da Cameron. Dice che sta già affrontando una serie di cause legali soprattutto in Russia, e la sua posizione ha il sostegno di Francia e Germania.

Il Tesoro americano, inizialmente riluttante a sequestrare i beni della Banca Centrale a causa della presunta sacralità dei beni statali sovrani, si è appassionato all’idea di un’obbligazione. Si stima che gli Stati Uniti possiedano asset russi per un valore compreso tra 40 e 60 miliardi di dollari, mentre il Regno Unito si avvicina ai 25 miliardi di sterline, ma non è stata divulgata alcuna cifra ufficiale.

Il punto di forza della proposta è che i beni sequestrati verrebbero considerati restituiti alla Russia dopo il pagamento delle riparazioni. Il punto debole della proposta è che presuppone che l’Ucraina otterrà una vittoria militare e che una Mosca sconfitta sarà disposta a pagare un risarcimento per il danno causato all’Ucraina, qualcosa che ora sembra inimmaginabile.

Vladimir Putin ha già reagito sequestrando i beni di alcune società statunitensi che operano in Russia. Si stima che l’Ucraina abbia bisogno di 100 miliardi di euro all’anno per combattere l’invasione russa e di altri 50 miliardi di euro all’anno per la ricostruzione.

Appropriazioni simili di beni statali si sono già verificate in passato, in particolare il sequestro da parte degli Stati Uniti, sancito dalle Nazioni Unite, di miliardi di dollari di fondi iracheni stanziati per le riparazioni per il Kuwait dopo l’invasione del 1990. La Russia porrebbe il veto a qualsiasi mossa delle Nazioni Unite volta a sostenere il sequestro dei suoi beni

Il ministro degli Esteri ha detto che non pensa che il presidente russo Vladimir Putin si fermerebbe all’Ucraina, dicendo che “se permettessimo alla Russia qualsiasi forma di vittoria in Ucraina, la Moldova sarebbe a rischio e alcuni degli stati baltici sarebbero a rischio”.