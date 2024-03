Bucarest. Tajani parla dei due italiani detenuti, Filippo Mosca e Francesco Flauto

AgenPress – Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha incontrato a Bucarest la ministra della Giustizia Alina Gorghiu, con la quale – fa sapere la Farnesina – ha sollevato il caso di alcuni detenuti italiani attualmente presenti in Romania: “Il signor Filippo Mosca, detenuto nel carcere di Poarta Alba, è stato oggetto di violenze: auspichiamo sia trasferito in luogo sicuro e protetto. Il connazionale Francesco Flauto è stato condannato in via definitiva e ha chiesto di scontare la pena in Italia”.

“Incontro a Bucarest con la ministra della Giustizia romena, Alina Gorghiu. Ho chiesto la sua collaborazione affinché vengano garantite le tutele dei detenuti italiani in Romania. Continuiamo a monitorare i loro casi come quelli di tutti gli italiani detenuti all’estero”, scrive su X.

In Romania da alcune settimane è emerso il caso di Filippo Mosca, il 29enne nisseno detenuto in un carcere nei pressi di Costanza, in condizioni che familiari e legali hanno denunciato come “disumane”. Mosca lo scorso maggio è stato condannato a 8 anni e 3 mesi di reclusione per traffico di droga.