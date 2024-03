Brambilla: sospendere la patente a chi abbandona un animale in strada

AgenPress – “Abbandonare un animale è davvero una cosa vile che non ha nessuna giustificazione. Farlo in mezzo a una strada, rischiando anche di provocare un incidente è davvero una cosa che non è accettabile. Prevediamo una previsione di pena detentiva che sia anche un deterrente a commettere questi reati”.

Lo ha affermato la fondatrice della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, Michela Vittoria Brambilla, chiedendo la “sospensione della patente per chi abbandona gli animali in strada”.

“E’ stato già approvato in Commissione il mio emendamento che prevede il ritiro della patente a chi viene beccato mentre abbandona un animale in strada, con delle aggravanti importanti. Nel momento in cui questo abbandono dovesse determinare un incidente questa persone rischia una pena detentiva importante, come è giusto che sia”.