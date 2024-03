Tribunale Aja: mandati di arresto contro due comandanti militari russi per crimini di guerra in Ucraina

AgenPress – La Corte penale internazionale (CPI) ha emesso mandati di arresto nei confronti di due comandanti militari russi per aver effettuato attacchi contro le infrastrutture elettriche ucraine durante l’inverno 2022-2023, ha annunciato la corte il 5 marzo.

Il tenente generale Sergei Kobylash e l’ammiraglio Viktor Sokolov “sono presumibilmente responsabili” di una serie di crimini di guerra, tra cui “aver diretto attacchi contro obiettivi civili”, ha affermato la corte.

Riguardano il crimine di guerra di aver diretto attacchi contro beni civili e il crimine di guerra di aver causato danni accidentali eccessivi a civili o danni a beni civili, nonché il crimine contro l’umanità di atti disumani ai sensi dello Statuto di Roma

“Vi sono fondati motivi per ritenere che essi siano individualmente responsabili penalmente dei suddetti reati per aver commesso i fatti congiuntamente e/o per interposta persona, ordinando la commissione dei reati, e/o per non aver esercitato un adeguato controllo sulle forze alle loro dipendenze comando”, ha affermato la Corte in una nota.

Kobylash è sospettato per il suo ruolo di comandante dell’aviazione a lungo raggio della Forza aerospaziale, mentre Sokolov è sospettato per la sua posizione di comandante della flotta del Mar Nero, secondo la corte che ha sede all’Aja.

“Ci sono ragionevoli motivi per ritenere che i due sospettati siano responsabili degli attacchi missilistici effettuati dalle forze sotto il loro comando contro l’infrastruttura elettrica ucraina almeno dal 10 ottobre 2022 fino almeno al 9 marzo 2023”, ha affermato la corte.

La Russia ha lanciato 84 missili e 24 droni kamikaze contro l’Ucraina il 10 ottobre 2022, il primo di una lunga serie di attacchi devastanti contro le infrastrutture critiche del paese durante l’inverno.

“I danni e i danni civili incidentali attesi” causati dagli attacchi “sarebbero stati chiaramente eccessivi rispetto al vantaggio militare previsto”.

“Ci sono ragionevoli motivi per ritenere che gli indagati siano anche responsabili del crimine contro l’umanità” di “aver causato intenzionalmente grandi sofferenze”.

Secondo il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, entro la fine dell’inverno, gli scioperi avevano causato danni per 10 miliardi di dollari in tutta l’Ucraina e lasciato 12 milioni di persone senza o con un accesso limitato all’elettricità .

I lavoratori del settore energetico hanno lottato per riparare l’infrastruttura il più rapidamente possibile, con 22 dei 36 impianti di produzione di energia dell’Ucraina danneggiati o distrutti.

Secondo quanto riferito dalle forze per le operazioni speciali ucraine, l’ ammiraglio Sokolov sarebbe stato ucciso in un attacco missilistico ucraino contro il quartier generale della flotta del Mar Nero a Sebastopoli nel settembre 2023.

Il Ministero della Difesa russo ha poi pubblicato un video che mostrava un incontro tra la leadership militare e l’ammiraglio Sokolov. La Casa Bianca ha rifiutato di commentare se fosse stata confermata la vita di Sokolov.

L’annuncio dei mandati di arresto nei confronti dei due comandanti arriva quasi un anno dopo che la Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto per il presidente russo Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova, la funzionaria russa che presumibilmente supervisionava le deportazioni forzate di bambini ucraini in Russia.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha respinto l’emissione dei mandati nel marzo 2023, dichiarando che “le decisioni della Corte penale internazionale non hanno alcun significato per il nostro Paese, anche dal punto di vista giuridico”.

La Russia si è ritirata dalla Corte penale internazionale nel 2016 in seguito alle sue critiche all’annessione illegale della Crimea da parte della Russia.