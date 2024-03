La Camera dà parere favorevole alla risoluzione del M5s che autorizza tre missioni internazionali in Ucraina e Medio Oriente

AgenPress – Il Governo dà parere favorevole alla risoluzione del M5S che autorizza le tre missioni internazionali ma chiede un impegno affinché quella nel Mar Rosso abbia carattere “difensivo”.

I 5 Stelle autorizzano per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024 la partecipazione a quella in Ucraina. Mentre per quelle in Medio Oriente hanno posto delle condizioni. Per quanto riguarda quella denominata “Levante” relativa al conflitto israeliano-palestinese, il M5S impegna il Governo “a profondere ogni sforzo a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, al fine di giungere a un immediato cessate-il-fuoco e a “farsi promotore di una forte azione diplomatica sul governo israeliano affinché rispetti il diritto internazionale umanitario e accetti il riavvio di un processo di pace basato sul principio ‘due popoli, due Stati'”.

Un altro impegno che si chiede all’Esecutivo di Giorgia Meloni è quello di “adoperarsi per ampliare la portata umanitaria dell’operazione, considerata la drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza” e ad “ad adoperarsi” anche “a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale per consentire una permanente apertura di adeguati corridoi umanitari e l’ingresso di personale sanitario e umanitario nella Striscia di Gaza, anche al fine di consentire l’ingresso di aiuti umanitari e, al contempo, permettere l’evacuazione dei civili più vulnerabili, tra cui i feriti in gravi condizioni, bambini e anziani”.

Per quanto riguarda quella nel Mar Rosso, i 5 Stelle dicono sì, ma chiedono che il Governo italiano si impegni “a garantire la natura difensiva dell’operazione EUNAVFOR ASPIDES” e ad “informare costantemente le Camere sull’andamento del suddetto dispositivo multidominio”. La risoluzione ha come primo firmatario il capogruppo Francesco Silvestri.