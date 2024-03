Cina. Radicali, stop repressione del regime di Xi Jinping a Hong Kong, Tibet, Xinjiang. Un milione di uiguri detenuti

AgenPress – Vulker Turk, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, parla di violazioni dei diritti umani fondamentali, soprattutto in Xinjiang (dove si stima che oltre un milione di Uiguri siano detenuti nei centri di rieducazione) e in Tibet. Si parla di prove “credibili” circa l’attuazione di torture, trattamenti medici forzati, violenza sessuale e lavoro forzato.

A Hong Kong la situazione non migliora e l’Alto Commissario evidenzia le preoccupazioni riguardanti l’attuazione e il rafforzamento della liberticida Legge sulla Sicurezza Nazionale (entrata in vigore il 1° Luglio 2020 e voluta da Pechino per reprimere il dissenso). Nel frattempo, in questi giorni, altri 8 manifestanti delle grandi proteste per la democrazia del 2019-2020 sono stati condannati fino a 3 anni e 9 mesi di carcere.