Rafah. Mamma piange la morte dei suoi due gemellini durante un attacco aereo notturno

AgenPress – Rania Abu Anza ha detto di aver aspettato 10 anni per rimanere incinta prima di poter concepire e dare alla luce i gemelli Wissam e Naim sei mesi fa con l’aiuto della fecondazione in vitro.

Sono stati uccisi in un attacco aereo notturno su Rafah. “Chi mi chiamerà mamma?” Un’infermiera dell’organizzazione umanitaria Project HOPE è stata uccisa durante un attacco aereo a Khirbat al-Adas, alla periferia di Rafah.

Mohammed Hamed Mansour Madi ha lavorato per lunghe ore in “condizioni inimmaginabili” per curare i pazienti sfollati in una clinica sanitaria di base, ha detto l’amministratore delegato dell’agenzia, Rabih Torbay.

“La casa della sua famiglia è stata colpita da un attacco aereo” che ha ucciso Madi e sette dei suoi parenti, tra cui un bambino e una donna incinta, ha detto Torbay.

L’area è stata continuamente presa di mira, ha detto, “nonostante ospitasse migliaia di residenti civili”.

La campagna israeliana a Gaza ha ucciso più di 30.500 persone, e i funzionari dicono che molte rimangono ancora intrappolate sotto le macerie in attesa di essere salvate.